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ВОЗ не исключает, что в КР может быть выявлен дельта-штамм коронавируса

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- Нина Ничипорова
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"Предполагаем, что вариант дельта-штамма коронавируса находится и циркулирует в Кыргызстане как в большинстве стран европейского региона", - заявила сегодня на пресс-конференции руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, анализ ситуации по заболеваемости COVID-19 в Кыргызстане показал, что за последнюю неделю число новых случаев снизилось на 42,1 процента, уровень госпитализации - на 25 процентов, а число смертей - на 31 процент.

"В Кыргызстане в апреле обнаружили альфа-штамм коронавируса, в июне - бета. Это вызывает большую озабоченность. Кроме того, ожидаются результаты исследования образцов, направленных в Россию в июле. Скорее всего, будет выявлен дельта-штамм", - рассказала Назира Артыкова.

"Темпы вакцинации за последнюю неделю снизились на 40,9 процента по сравнению с прошлой неделей, что вызывает большое сожаление. Только вакцинация, поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание переполненных и закрытых пространств и ношение маски являются самыми эффективными мерами, которые предотвращают распространение болезни, не закрывая большую часть общества на карантин", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/405070
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, коронавирус
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