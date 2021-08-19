И.о. мэра: Приоритетом при ремонте дорог должны стать потребности горожан

Так считает исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев. Он побывал на церемонии закладки капсулы в основание зданий школы и детского сада в жилом массиве Ак-Ордо, также проинспектировал и улицу Каркыра.

Во время обхода градоначальник отметил, необходимость тесной работы с горожанами при проведении реконструкции дорог. Приоритетом для городских служб должны быть именно потребности жителей. Также он сказал осуществлять контроль качества проводимых работ и следить за соблюдением сроков сдачи объектов.

Ремонт улицы Каркыра производится на отрезке от Омуракунова до Омур, протяженностью 1700 метров и шириной проезжей части 8 метров. Также по обе стороны будут обустроены тротуары. Дорогу для проезда автомобилистов планируют открыть к концу сентября.

Согласно проекту "Развитие дорожной сети г. Бишкек" (Фаза 2), реализуемого за счет гранта Правительства Китайской Народной Республики предусмотрена реконструкция 60 улиц города общей протяженностью 70,78 километров и строительство 5 мостов. Подрядная организация – "China Road and Bridge Сorporation".