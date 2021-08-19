В РФ хотят запретить въезд в страну некоторым категориям иностранцев

Законопроект, предусматривающй запрет въезд в РФ иностранцам, которые проявили ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбили ветеранов Великой Отечественной войны, разработали депутаты от фракции "Единая Россия" Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Отмечается, что въезд в Россию предполагается закрыть для тех иностранцев и людей без гражданства, кто возбуждает ненависть и вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному или языковому признаку, оскорбляет память защитников Отечества, оскверняет воинские захоронения и другие мемориалы, распространяет заведомо ложные сведения об СССР в годы Великой Отечественной войны и о ветеранах, пропагандирует и изготавливает нацистскую или экстремистскую символику, а также отрицает факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.

По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и нацистских последователей "двери в страну должны быть закрыты", подчеркнул депутат. Он также считает, что "каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

Депутат сообщил, что МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную единороссами концепцию законопроекта. Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в страну.