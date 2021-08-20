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Строители КНР и КР приступили к возведению мостов через реку Нарын

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- Нина Ничипорова
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"Совместными усилиями строителями Китая и Кыргызстана достигнута промежуточная победа в строительстве автодороги "Север – Юг". Генподрядчиком China Road and Bridge (CRBC) полностью выполнено устройство коробочных балок двух гигантских эстакадных мостов через реку Нырын, что служит залогом для успешного завершения и открытия дороги "Север-Юг". Это - новый сдвиг в проекте альтернативной автодороги "Север-Юг", - сообщили VB.KG в представительстве этой компании в Кыргызстане.

По словам ее представителя, два гигантских эстакадных моста через реку Нарын являются ключевыми составляющими частями альтернативной дороги "Север-Юг". Длина мостов составляет 1076 метров и 396 метров соответственно, всего 114 свайных фундаментов и 212 коробочных балок. Самая длинная мостовая свая – 37,5 метра, самая большая мостовая пристань – 38 метров. Максимальная высота строительства эстакадных мостов достигает 40 метров. Вес самой большой коробочной балки -150 тонн. Мостовой настил спроектирован с проезжими полосами в обе стороны из асфальтобетонного покрытия. Ширина мостового настила составляет 40 метров, чистая ширина проезжей части - 11,5 метра. По краям моста предусмотрены два тротуара шириной по 0,75 метра. В строительстве этих двух эстакадных мостов впервые применены китайские стандарты проектирования, что стало значимым прорывом в истории дорожного строительства Кыргызстана.

Альтернативная автомобильная дорога "Север-Юг" начинается на севере Балыкчи, проходит через такие важные центры, как Кочкор, Арал и Урал, тянется на юг до города Джалал-Абада. Общая протяженность трассы около 433 километров. После завершения строительства магистраль "Север-Юг" станет транспортным коридором между северной и южной частями страны, а также между её придорожными районами. Старая автодорога между севером и югом (автодорога "Бишкек - Ош") проходит по высокогорным районам, на ней часто случаются заторы, а из-за погодных условий, особенно в зимнее время, ее приходится вообще закрывать.

Это крупнейший инфраструктурный проект в истории Кыргызстана. Впервые в истории Кыргызстана строятся эстакадные мосты, 3890-метровой туннель, и впервые применяется покрытие из щебеночно-мастичного асфальта вместо обычного асфальтобетона, налажено производство и применение высокопрочного бетона.

Строительство автодороги "Север-Юг", как отметили в компании, не только улучшит ситуацию с дорожным движением и перевозками, но и принесет Кыргызстану огромную практическую пользу и потенциальную выгоду.

Во-первых, Кыргызстан получит новую мощную транспортную артерию, которая значительно скажется на экономическом росте и развитии сопутствующих хозяйственных отраслей всех придорожных районов.

Во-вторых, Кыргызстан приобретает колоссальный опыт строительства масштабных проектов в сложных природных условиях, перенимает методы и технологии в строительстве автомобильных дорог и мостов на высокогорье, в суровых климатических условиях. В ходе реализации проекта кыргызской стороне переданы ценный опыт и передовая технология подрядчика.

В-третьих, при реализации этого проекта были эффективно использованы инженерные кадры Китая, которые обучили большое количество специалистов из Кыргызстана, прошедших настоящую практическую подготовку на объектах. Их знания и опыт будут способствовать реализации более сложных инфраструктурных проектов в Кыргызстане в будущем при строительстве новых автомобильных и железных дорог.

Альтернативная дорога "Север-Юг" также соединит Кыргызстан с важными центрами экономического роста в Азии и Европе и увеличит поток грузовых и пассажирских перевозок.

Компания с мировым именем – China Road and Bridge corporation реализует строительные проекты в 54 странах мира. Ее техническая мощь внесла важный вклад в развитие инфраструктуры Кыргызстана. Как подрядчик China Road and Bridge внедрила много новых концепций при разработке проекта, использовала множество новых технологий и задействовала большое количество строительной техники, в том числе 700 единиц тяжелого оборудования. В процессе строительства China Road and Bridge также трудоустроила более трех тысяч местных жителей и подготовила более тысячи человек из числа инженерно-технического персонала.

В конце 2019 года разразилась эпидемия коронавирусной инфекции, и последующая глобальная профилактика эпидемии привела к серьезным ограничениям при ротации сотрудников подрядчика и ввозе материалов и оборудования. Подрядчикам пришлось "сражаться" с коронавирусной угрозой, чтобы продолжить работы. И, как сказал представитель компании, сотрудники China Road and Bridge не отступали назад и добились двойного выигрыша: и в предотвращении распространения эпидемии, и в возобновлении работы. Они строго соблюдают требования по профилактике и контролю заболевания и активно создают условия для бесперебойной работы производства.

Сегодня Китай стал одним из важнейших экономических партнеров Кыргызстана. А China Road and Bridge (CRBC) - одним из успешных предприятий, инвестирующих в Кыргызстан.

Как заверяют в представительстве China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan, компания продолжает активно участвовать в строительстве инфраструктуры Кыргызстана. Она выполняет социальные обязательства, а также расширяет взаимовыгодное сотрудничество с местными деловыми партнерами, продолжает строить для Кыргызской Республики высококачественные и эффективные объекты общественного назначения.


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URL: https://www.vb.kg/405167
Теги:
Китай, мост, строительство, Кыргызстан
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