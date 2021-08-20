Погода
$ 84.51 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Эксперты предлагают разработать новый закон о свободе доступа к информации

95  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Независимые эксперты признали закон "О гарантиях и свободе доступа к информации" не соответствующим критериям и рекомендовали прекратить его действие путем признания утратившим силу и предложили сформировать единый общий закон о гарантиях и свободе доступе к информации.

Речь идет о двух законах "О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ КР" и "О гарантиях и свободе доступа к информации", которые обсудили на круглом столе представители гражданского общества и госорганов в рамках проводимой в стране инвентаризации законов.

Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова подчеркнула, что обсуждение оценки законов "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики" и "О гарантиях и свободе доступа к информации" важно для государственных органов. Это некий индикатор доверия граждан к государственным органам, показатель открытости и оперативности в предоставлении информации.

Обсуждение было организовано Министерством юстиции при поддержке системы ООН в Кыргызстане, согласно Указу президента "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики". Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова отметила, что инвентаризация проводится для приведения законов в соответствие с Конституцией страны и устранения внутренних противоречий и коллизий в законодательстве, пробелов в праве.

Эксперты, проводившие оценку этих законов, указали, что в законе "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики" имеется ряд не совсем понятных, дублирующих и противоречивых моментов, которые в разных случаях могут быть интерпретированы по-разному. Они предложили рекомендации по их доработке и совершенствованию.

Закон "О гарантиях и свободе доступа к информации" вообще был признан не соответствующим критериям, аналитики рекомендовали признать его утратившим силу. Во время дискуссий, участники круглого стола предложили сформировать из этих двух законов единый общий закон о гарантиях и свободе доступа к информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405203
Теги:
закон, президент, экспертиза, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  