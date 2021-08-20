Эксперты предлагают разработать новый закон о свободе доступа к информации

Независимые эксперты признали закон "О гарантиях и свободе доступа к информации" не соответствующим критериям и рекомендовали прекратить его действие путем признания утратившим силу и предложили сформировать единый общий закон о гарантиях и свободе доступе к информации.

Речь идет о двух законах "О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ КР" и "О гарантиях и свободе доступа к информации", которые обсудили на круглом столе представители гражданского общества и госорганов в рамках проводимой в стране инвентаризации законов.

Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова подчеркнула, что обсуждение оценки законов "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики" и "О гарантиях и свободе доступа к информации" важно для государственных органов. Это некий индикатор доверия граждан к государственным органам, показатель открытости и оперативности в предоставлении информации.

Обсуждение было организовано Министерством юстиции при поддержке системы ООН в Кыргызстане, согласно Указу президента "О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики". Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова отметила, что инвентаризация проводится для приведения законов в соответствие с Конституцией страны и устранения внутренних противоречий и коллизий в законодательстве, пробелов в праве.

Эксперты, проводившие оценку этих законов, указали, что в законе "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики" имеется ряд не совсем понятных, дублирующих и противоречивых моментов, которые в разных случаях могут быть интерпретированы по-разному. Они предложили рекомендации по их доработке и совершенствованию.

Закон "О гарантиях и свободе доступа к информации" вообще был признан не соответствующим критериям, аналитики рекомендовали признать его утратившим силу. Во время дискуссий, участники круглого стола предложили сформировать из этих двух законов единый общий закон о гарантиях и свободе доступа к информации.