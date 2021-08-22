В России выступили за введение налога на переводы мигрантов за рубеж

Ввести налог на денежные переводы трудовых мигрантов за рубеж – с таким предложением выступили депутаты Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия". Об этом инициативе, по сообщению СМИ, рассказал глава фракции Сергей Миронов.

От отметил, что из России ежегодно уходят сотни миллиардов рублей, которые могли бы заработать граждане РФ. Но Россия не получает ничего ни от тех средств, которые зарабатывают мигранты, ни от перевода этих денег за рубеж.

По словам Миронова, международные эксперты в 2020 году признали переводы из РФ в другие страны мира самыми выгодными в мире - они не облагаются налогами. При этом практически 90 процентов из таких переводов направляются в страны СНГ.

"Подразумевается, что люди официально заработали эти деньги и уже заплатили с них налоги и социальные взносы. Однако подавляющее число мигрантов - даже легально пребывающих в РФ - нигде не оформлены и никаких налогов не платят, не говоря уже о нелегалах", - отметил парламентарий.

По его мнению, режим максимального благоприятствования для денежных переводов за рубеж как способствует дискриминации россиян на рынке труда, лишает бюджет потенциального источника доходов, так и поощряет миграцию и теневую занятость.

Сергей Миронов уточнил: на сегодняшний день в стране, по данным Совета при президенте РФ по правам человека, работает порядка 2,5 миллиона мигрантов, причем многие - без оформления трудовых договоров. Помимо этого, согласно данным МВД, в РФ нелегально пребывает более 700 тысяч граждан СНГ.

В это связи глава фракции "СР" сообщил, что она в VIII созыве Государственной Думы подготовит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, которые обеспечат введение налога на переводы за рубеж.

По информации Центрального банка РФ, в июне через системы денежных переводов в страны СНГ переведено 720 млн долларов. Это рекордный результат за последние три года. Ежегодно мигранты отправляют из России 7,5-9,5 млрд долларов.