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Народная новость: опасный пешеходный переход - машины не успевают тормозить

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- Н Крайнова
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В Бишкеке пешеходный переход на улице Байтик Баатыра между мостом по Льва Толстого и Кулатова представляет опасность для пешеходов. Об этом сообщила в редакцию VB.KG читательница Сурма Жамгырчиева.

"Когда уберут этот пешеходный переход? Он угроза для пешеходов и для авто. Там рядом светофор стоит на пересечении улиц Байтик Баатыра - Кулатова. Машины разгоняются и не успевают тормозить перед пешеходным переходом. В дожди и в снег совсем не видно пешеходов. На этом отрезке надо поставить забор, чтобы люди не стояли на обочине и не останавливали маршрутки. Из-за этого там всегда аварии и пробки", - сообщает читательница.


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URL: https://www.vb.kg/405283
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, пешеходный переход
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