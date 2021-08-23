Народная новость: опасный пешеходный переход - машины не успевают тормозить

В Бишкеке пешеходный переход на улице Байтик Баатыра между мостом по Льва Толстого и Кулатова представляет опасность для пешеходов. Об этом сообщила в редакцию VB.KG читательница Сурма Жамгырчиева.

"Когда уберут этот пешеходный переход? Он угроза для пешеходов и для авто. Там рядом светофор стоит на пересечении улиц Байтик Баатыра - Кулатова. Машины разгоняются и не успевают тормозить перед пешеходным переходом. В дожди и в снег совсем не видно пешеходов. На этом отрезке надо поставить забор, чтобы люди не стояли на обочине и не останавливали маршрутки. Из-за этого там всегда аварии и пробки", - сообщает читательница.