"Упадок курортного дела в КР стал одной из причин ухудшения здоровья нации"

тремительное сокращение доступа к качественному санаторно-курортному лечению негативно отражается на здоровье населения. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова во время круглого стола по этой актуальной теме.

По ее мнению, не вызывает сомнений, что именно упадок курортного дела в стране стал одним из важных факторов ухудшения показателей здоровья нации. Улучшение эффективности, решение проблем доступа к санаторно-курортному лечению оказали бы реальный положительный эффект на развитие экономики страны через повышение трудоспособности населения, снижение затрат на здравоохранение, социальное обеспечение. Кроме того, деятельность учреждений санаторно-оздоровительного комплекса влияет и на другие отрасли экономики.

Ализа Солтонбекова отметила ряд проблем, которые мешают развитию комплекса. Это прежде всего - сокращение научно-исследовательской и производственной работы в области разведки и использования природных лечебных ресурсов, их нерациональное, иногда бесконтрольное использование, прогрессирующий износ материально-технической базы санаторно-курортных организаций и инфраструктуры курортов, утрата многими санаторно-курортными организациями полноправного места в национальной системе здравоохранения в связи с их перепрофилированием в формат объектов оздоровительного сегмента туриндустрии, обслуживающего локальные интересы отдельных управляющих компаний.

Также она добавила, что сегодня в стране отсутствуют образовательные стандарты в области санаторно-курортного дела в системе высшего профессионального и последипломного образования, сокращается доступность санаторно-курортной помощи для населения.

"Успешное развитие санаторно-курортного комплекса в Кыргызской Республике требует межведомственной консолидации развития главных научно-практических и образовательных направлений. Наше министерство всегда готово оказать всяческую помощь и открыто к сотрудничеству по решению имеющихся проблем", - отметила заместитель министра Солтонбекова.