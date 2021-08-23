Турецкая компания обещает построить мусороперерабатывающий завод в Бишкеке

В Бишкеке подписан меморандум на проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба мэрии.

Документ подписали исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев, министр инвестиций Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов и президент турецкой компании "Biotrend Energy" Илхан Доган.

После подписания документа компания "Biotrend Energy" обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

В свою очередь муниципалитет Бишкека и министерство инвестиций КР будут оказывать содействие в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Справка: Компания "Biotrend Energy" инвестирует в комплексные услуги по обращению с твердыми отходами, производство электроэнергии, сертификацию и торговлю углеродом по всей Турции. Компания является дочерней компанией "Doğanlar Holding". В 2021 году введены в эксплуатацию 18 заводов, которые преобразуют отходы в энергию в 11 городах в 6 регионах.