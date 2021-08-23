Первый пост Анджелины Джоли в Instagram собрал почти 3.4 млн лайков

Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, и за первые два дня на неё подписалось 7.7 миллионов человек. Её первый пост уже собрал почти 3,4 миллионов лайков.

Свою первую публикацию Джоли использовала для привлечения внимания к письму, которое она получила от девочки-подростка из Афганистана, сообщает kanobu.ru

Известная актриса написала:

Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно выражать своё мнение. Поэтому я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться историями и голосами тех, кто во всём мире борется за свои базовые права человека.

В посте опубликовано фото самого письма, а имя и другие данные девочки замазаны. По её словам, возвращение Талибана положит конец её школьному обучению: "Мы все снова в тюрьме".

Также в посте есть фото афганских женщин авторства Линзи Биллинг.