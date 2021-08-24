В РФ объяснили, из-за чего журналиста могут объявить "иностранным агентом"

23 августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ провел заседание, на котором обсуждалось включение телеканала "Дождь" в реестр СМИ - "иностранных агентов". В ходе встречи перед членами СПЧ выступил представитель министерства юстиции Роман Цыганов. Об этом сообщает российское издание meduza.io.

Цыганов рассказал, что телеканал "Дождь" включили в реестр "иностранных агентов" после обращений из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первое ведомство сообщило Минюсту, что телеканал распространяет материалы других "иностранных агентов", второе - что он получает иностранное финансирование. Глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя это, сказал, что "Дождь" включили в список "иноагентов" на законных основаниях.

На встрече представителю Минюста задали несколько вопросов о том, что может стать основанием для включения конкретного издания или отдельного журналиста в список "иностранных агентов". Об этом по итогам встречи сообщила в фейсбуке член СПЧ Ева Меркачева. Вот что члены СПЧ спрашивали у представителя Минюста:

Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, может ли он быть объявлен "иностранным агентом"? Ответ - "Да".

Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов, может ли он быть объявлен "иностранным агентом"? Ответ - "Да".

Если журналист участвовал в международном конкурсе и выиграл, а ему оплатили поездку за наградой и он ее получил, может ли он быть объявлен "иностранным агентом? Ответ - "Да".

Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождения денежный подарок, может ли он быть объявлен "иностранным агентом"? Ответ - "Да".

Нужно ли доказывать, что журналист или СМИ ведут политическую деятельность для того, чтобы объявить их "иностранными агентами"? Ответ - "Нет", поскольку это требование только для НКО и физлиц.

Должны ли физические лица, объявленные "иностранными агентами", делать соответствующую маркировку к каждому своему посту в соцсетях? Ответ - "Да".

Также участники совещания спросили, что делать тем, кого включили в реестр СМИ - "иностранных агентов". Представитель Минюста предложил или оспорить вынесенное решение в суде, или по прошествии некоего времени обратиться в Роскомнадзор и сообщить, что издание или журналист больше не нарушают закон, а ведомство, в свою очередь, обратится в Минюст, чтобы исключить их из списка.