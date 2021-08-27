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Из двух законов о доступе к информации будет сформирован один общий

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- Нина Ничипорова
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В Министерстве юстиции КР состоялось совещание по обсуждению итоговых оценок законов "О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики" и "О гарантиях и свободе доступа к информации".

Ранее эксперты-юристы отмечали, что в первом из них имеется ряд противоречивых моментов, и документ нуждается в доработке. А закон "О гарантиях и свободе доступа к информации" вообще предлагали признать утратившим силу.

Заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Зарема Аскарова сказала, что практически все участники сегодняшнего заседания пришли к согласию, что эти два закона необходимо объединить в один документ. "И даже его название должно быть изменено с тем, чтобы он распространялся на всех субъектов, и на частных в том числе", – сказала она.

Закон о доступе к информации – один из наиболее важных в любой стране, поскольку он касается защиты информации персонального характера. И механизмы ответственности за его нарушение и защиты прав граждан должны быть четко разработаны, чтобы не было двоякого толкования.


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URL: https://www.vb.kg/405517
Теги:
закон, Юридическая практика, Министерство юстиции
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