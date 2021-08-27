Парковка вне закона: ну что вы лезете на эти тротуары?! Патрулям на заметку

Несколько автолюбителей-хамов создали помехи для пешеходов, перегородив часть тротуара вдоль улицы Жукеева-Пудовкина. У проходящих мимо горожан это вызвало откровенное раздражение.

На отрезке Жукеева-Пудовкина от Койбагарова до Ахунбаева с восточной стороны расположено несколько медицинских центров и тренажерный зал. Так вот периодически посетители этих заведений позволяют себе парковку на тротуаре. Особенно это стало заметно после того, как на указанном участке дороги запретили остановку с помощью соответствующего знака.

Хамы в наглую заезжают на пешеходную дорожку. Те, кто поскромнее, перекрывают не более половины и без того не широкого тротуара. А такие, как второй запечатленный на фото нарушитель, вообще ведут себя так, словно это их личная территория.

- Как они уже достали! – взмутилась женщина, которая была вынуждена обходить припаркованную колымагу с детской коляской. – Ну что они лезут на эти тротуары?!

Мы очень надеемся, что Патрульная милиция на основе приложенных к статье фотографий выпишет штрафы обоим нарушителям.