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Объем пассажирских перевозок в КР вырос на треть по сравнению с 2020 годом

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- Александра Василькова
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Объем пассажирских перевозок за 7 месяцев 2021 года вырос по сравнению с январем-июлем прошлого года на 62,6 миллиона человек (на 31,6 процента). Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года перевезено на 22,4 миллиона человек, или в 2 раза больше, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 11,5 миллиона человек (на 35,6 процента) больше.

Основной объем перевозок пассажиров (более 92 процентов) приходится на автомобильный транспорт (автобусы, микроавтобусы и такси), которым по сравнению с январем-июлем 2020 года перевезено на 55,4 миллиона человек (на 29,7 процента) больше.

Рост объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта отмечался повсеместно, за исключением Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/405662
Теги:
Кыргызстан, экономика
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