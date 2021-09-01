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На вопросы читателей отвечает адвокат Табылды Умралиев

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Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением проблемы читателям помогают опытные юристы. На вопросы наших читателей отвечает адвокат и директор Общественного фонда "Центр правовых исследований" Табылды Умралиев. Телефон 0 555 93 62 32.

Как сейчас выяснилось, за долги мужа на квартиру судом наложен арест и уже есть решение суда, в которой указана сумма долга перед истцом. Квартира приобретена в браке. Как снять арест?

Арест с квартиры может быть снят судом по отдельному обращению, но только после полного исполнения решения суда о выплате суммы долга.

Недавно умерла жена. С женой жили в доме, который был получен ею в дар от ее тети. Родственники жены говорят, что к дому я не имел и буду иметь никакого отношения. Меня выселят?

Не выселят. После смерти вашей жены, дом является объектом наследования, и вы по закону являетесь наследником первой очереди.

Обязательно ли представитель в суде стороны по делу должен иметь юридическое образование?

В законе такие требования к представителю отсутствуют. Представителем в суде может выступать любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленную доверенность с соответствующими полномочиями на введение дела в суде.

Оспаривается ли завещание, после смерти завещателя?

Завещание может быть оспорено в судебном порядке, в том числе и после смерти завещателя.

Считаю, что сосед захватил часть моей земли. С каким иском я могу обратиться на него в суд?

Возможно подать в суд иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком либо восстановлении границ.

Хочу подать на бывшего мужа в суд иск о взыскании алиментов на содержание ребенка. Проблема в том, что он постоянно меняет свой адрес местожительства. Как быть?

Обращайтесь в суд с названным иском по месту своего жительства. Закон это позволяет.

Раньше работал в компании, где по бухгалтерии размер моей заработной платы составлял 2000 сом. Реальную сумму платили "по серому". Выплатили задолженность по зарплате за два месяца в размере 4000 сом. Требую доплатить, но меня игнорируют. Могу ли обратиться в суд?

Обратиться можете, но планируемого результата можете не получить, так как документально другой суммы по вашей заработной плате (кроме официальной) не существует.

Как и где можно узнать данные по ОсОО, с которым планирую судиться?

Обратитесь с соответствующим заявлением в органы юстиции, на которое получите необходимую информацию.

Живу с мужчиной в незарегистрированном браке. Планируем приобретение недвижимости на совместные деньги. Как защитить свои интересы?

Оформляйте сделку в долевую собственность, соразмерную оплаченным долям.

Если я пропишу родственника в своей квартире, приобретает ли он какое –либо право собственности в ней?

Прописка в квартире не предоставляет лицу прав собственности в ней.

Планирую подать в суд на развод с мужем. От совместного брака есть ребенок. Какие другие вопросы надо решить в суде?

Помимо развода, сразу ставьте вопросы о взыскании алиментов на ребенка, раздел совместно нажитого имущества (при наличии) и определение места жительства несовершеннолетнего ребенка.

Могу ли обратиться в госорган с заявлением по его электронному адресу?

Можете. Письменное (электронное) обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в государственный орган и рассматривается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации электронного обращения.

Перед обращением в суд получил заключение специалиста по планируемому предмету спора. Поможет ли оно мне в суде?

Полученное заключение специалиста представьте суду как одно из доказательств своих требований. Возможно, оно поможет укрепить вашу позицию в суде по делу. Вместе с тем, следует иметь в виду, что в силу закона ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы.

Как составить завещание?

Для составления завещания необходимо обратиться к нотариусу. Завещание должно быть совершено лично. При себе необходимо иметь паспорт и данные (ФИО, дата рождения) лица/лиц, которым хотите завещать свое имущество.


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Теги:
Кыргызстан, адвокат
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