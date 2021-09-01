"Безопасный город" - 2: завершены работы по установке еще 34 опор и АПК

"Безопасный город" - 2: установлены очередные 34 опоры в городах Кыргызстана

На сегодняшний день в городах Бишкек, Ош, Токмок завершены работы по установке опор и АПК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

В частности, установлены очередные 34 опоры:

Бишкек - 16 перекрестков;

Ош - 11 перекрестков;

Токмок - 6 перекрестков;

Кант- 1 перекресток;

Джалал-Абад – завершена установка труб бурильным способом.

Каждая опора (Г-образная) оснащена тремя камерами: фиксирующая нарушения ПДД, фотофиксация потока автомашин и обзорная.

Три вида камеры

1. Камера, фиксирующая нарушения правил дорожного движения. Современная высокоточная цифровая камера определит траекторию движения автомашины с малейшим нарушением. Например, если машина заехала или остановилась на стоп - линии, дорожную разметку проезжей части, пешеходные или велосипедные дорожки, обгон по встречной полосе, нарушения правил маневрирования, проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение установленной скорости движения.

2. Фотофиксация потока транспортного средства. Умеет не только фиксировать скорость, но снимать номера машин, прогонять их по базам данных, выявляя нарушителей. Камера "осматривает" весь поток машин, фиксирует тех, кто выбивается из общего потока, определяет скорость

движения. Обработанная информация передается в автоматизированную информационную систему "Безопасный город".

3. Камера фиксации за нарушение неправильной парковки (обзорная). Записывает информацию о нарушении правил парковки, в зонах, где

парковка запрещена, обрабатывает и передает записанную информацию в АИС "Безопасный город".

На дополнительной опоре будет установлена многомерная камера. Она будет фиксировать поток людей, распознавание лиц, статистика потока, выявление бесхозных предметов.

Комплексы будут работать круглосуточно.

Про "Безопасный город"

"Безопасный город" – это лишь один компонент масштабного проекта "Умный город". И его главная цель - значительное снижение количества

дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах, обеспечение общественной безопасности, модернизация дорожной инфраструктуры. За все время эксплуатации АПК удалось значительно снизить уровень преступности и угонов транспортных средств, вероятности ДТП.

Проект реализован по "сервисной модели". Это значит, подрядчик самостоятельно занимается установкой и содержанием всей технической

инфраструктуры, следит за исправностью и сохранностью камер. Следует отметить, что реализация компонента "Безопасный город" не финансируется из республиканского бюджета. На сегодняшний день первый этап проекта "Безопасный город" функционирует в штатном режиме.

Напомним, первый этап проекта "Безопасный город" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах

Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК.

Второй компонент "Безопасный город" охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта. Второй этап компонента "Безопасный город" планируется завершить 10 марта 2022 года. В рамках него будет охвачено 306 точек - 266 стационарных и 40 передвижных.

Справка:

Министерство цифрового развития было образовано указом Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 114 за счет слияния Государственной службы цифрового развития и Государственной регистрационной службы. Министерство цифрового развития КР работает по направлениям:

- улучшения системы цифровой политики управления путем последовательного, планомерного внедрения и использования цифровых технологий во взаимодействии и взаимосвязи с руководителями местных государственных органов и населением;

- создания условий для работы в системе цифровой политики управления;

- формирования и реализации качественных механизмов внедрения и использования единой системы электронного документооборота;

- создания единого национального центра обработки данных в портале государственных услуг;

- создания единой системы финансового управления;

- внедрения единых общегосударственных регистров и реестров в информационных системах и т.д.