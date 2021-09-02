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В Бишкеке найдена 15-летняя Асия, которая сбежала из дома на заработки

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане милиционеры нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома на заработки почти десять дней назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

26 августа в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением о пропаже своей 15-летней дочери Асии Исламовой обратилась 53-летняя И.З. Мать сообщила, что дочка вышла из дома 24 августа примерно в 17:00 часов и не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство. В целях установления местонахождения девочки сотрудниками службы криминальной милиции ОВД Ыссык-Атинского района были прочесаны предполагаемые места ее пребывания, опрошены родственники и друзья. В результате было установлено, что девочка оставила записку своим родственникам, где указала, что уехала на заработки в Иссык-Кульскую область.

Первого сентября сотрудники ОВД Ыссык-Атинского района нашли Асию в Бишкеке живой и здоровой.

Сотрудники пресс-службы ГУВД отмечают, что информация в некоторых СМИ о том, что сотрудники милиции после обращения родственников не искали девочку, объясняя тем, что будут искать после праздников - не соответствует действительности.

"Оперативниками ОВД Ыссык-Атинского района с первых дней обращения родственников девочки проводились ряд розыскных мероприятий 24 часа в сутки. В результате она и была найдена. Хотелось бы отметить, что родственники указанной девочки обратились в органы внутренних дел спустя двое суток после пропажи девочки, что усложнило работу правоохранительных органов", - говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/405802
Теги:
ГУВД, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
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