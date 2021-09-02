Около 200 первоклассников начнут учиться в школах при военных базах РФ в ЦА

Около 200 первоклассников – детей военнослужащих и гражданского персонала российских военных баз в Центральной Азии начнут обучение в первых классах ведомственных школ. Всего их три: школа №2 в Кыргызстане, школы №4 и №6 в Таджикистане, отметили в пресс-службе Центрального военного округа, которому подчинены такие базы.

Это – Объединенная российская военная база "Кант" в Кыргызстане и 201-я военная база в Таджикистане. Действующие при них школы оснащены мультимедийным оборудованием: компьютерами и проекторами. В школах отсутствует единая школьная форма, но, как подчеркивается, есть основные требования к внешнему виду учеников – это опрятность и деловой стиль.

Перед началом учебного года военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обработали школьные помещения - учебные классы, спортзалы, столовые, гардеробные, актовые залы – и прилегающие территории. Это было сделано, чтобы не не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла, по информации пресс-службы ЦВО, в кантской школе №2 в Кыргызстане. Ее порог впервые переступили 20 первоклассников, родители которых служат или работают на территории российской военной базы.

Школьников поздравили командование соединения, родители, учителя и общественные деятели. По традиции больше всего внимания уделялось первоклассникам. Линейка состоялась на открытом воздухе.

Из детей военнослужащих этой базы сформирован отряда "Новое поколение" Всероссийского военно–патриотического движения "Юнармия". Вместе с российскими военными в КР юнармейцы приняли в нынешнем году участие в международной акции "Сад памяти", в посадке деревьев в бишкекском городском парке имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.