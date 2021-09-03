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В Бишкеке молодой мужчина убил свою жену. Его отец хотел взять вину на себя

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- Оксана Гут
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Подозреваемый задержан

В Бишкеке 35-летний мужчина убил свою жену. Его отец пытался взять вину на себя. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

Сотрудники УПСМ г. Бишкек установили и доставили подозреваемого в убийстве своей жены.

2 августа примерно в 18:50 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкека поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Колбаева скончался человек.

"По приезду на указанный адрес, неизвестная заявила, что произошла семейная ссора, но до приезда милиции помирились. Однако житель дома гр. С.И. 1963 года рождения пояснил, что за городом он убил свою невестку гражданку С.О. 1987 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

По приезду на место происшествия сотрудниками УПСМ г. Бишкек совместно с сотрудниками УВД Аламудунского района по горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве своей жены сын гражданина С.И. - А.Д. 1986 года рождения. Он был доставлен в УВД Аламудунского района для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Аламудунского района начато досудебное производство по статье 130 УК КР (убийство).


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URL: https://www.vb.kg/405906
Теги:
задержание, убийство, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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