В Баткене завершились совместные учения Минобороны, МВД, МЧС и ПС ГКНБ КР

Сегодня на полигоне воинской части 30630 прошла церемония закрытия совместного командно-штабного мобилизационного учения "Юг-2021", сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В церемонии приняли участие министр обороны генерал-майор Таалайбек Омуралиев, полпред президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, представители силовых и иных административных ведомств а также непосредственные участники учения.

Выступая перед собравшимися, генерал-майор Таалайбек Омуралиев подчеркнул важность проведения данного учения и поблагодарил участников учения за высокую ответсвенность, проявленные в ходе выполнения задач, пожелал удачи и успехов.

Отличившихся в учении участников наградили грамотами от имени Министра обороны.

Напомним, что с 2 по 4 сентября 2021 года в Баткенской и Ошской областях прошло совместное командно-штбаное мобилизационное учение "Юг-2021", в нем приняли участие более 1500 граждан, задействованы свыше 200 военнослужащих Министерства обороны, МВД, МЧС и Погранслужбы ГКНБ.

В ходе учения был выполнен комплекс практических мероприятий по поставке мобилизационных ресурсов, боевому слаживанию стрелковой роты с боевой стрельбой на учебном центре. С участниками учений проведены занятия по тактической и огневой подготовке. Также была организована работа обучаемых штабов по отработке вопросов проведения мобилизации.