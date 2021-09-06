В парке Каракола 33-летний мужчина напал на женщину. Отнял деньги и телефон

В г. Каракол неизвестный напал на женщину и отобрал деньги. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ОВД г. Каракол обратилась 37-летняя жительница с. Тилекмат Джети-Огузского района о том, что вечером в городском парке имени А. Пушкина неизвестный мужчина, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон, денежные средства в сумме 9 тысяч сомов и паспорт. После совершения грабежа мужчина скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД г. Каракол по ст. 201(Грабеж) уголовного кодекса и было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производства были проведены следственно-оперативные мероприятия, и сотрудниками милиции города Каракол был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель села Кен-Суу Тюпского района Ж.К., который при доставлении в милицию и проведении первоначального допроса полностью признался в совершенном грабеже.

Решением городского суда, подозреваемый был заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Ведется следствие.