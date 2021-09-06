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По объему экспорта швейная отрасль КР стоит на втором месте после золота

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- Нина Ничипорова
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Спустя 30 лет мы можем с гордостью говорить о нашей швейной отрасли, - считает Сапарбек Асанов, президент ассоциации "Легпром". – После полного упадка она возродилась заново. По объему экспорта отрасль сегодня стоит на втором месте после золота.

По его словам, в швейном производстве трудятся около 200 тысяч человек. В Бишкеке и Оше даже ощущается нехватка рабочих рук. Стала возрождаться текстильная промышленность. И даже появились первые масс-маркеты, когда компании стали продавать отечественные бренды.

Но, по мнению Сапарбека Асанова, проблем еще много. В первую очередь, нужна поддержка государства по налогам и кредитам. Иначе есть риск уступить в конкуренции не только таким странам, как Бангладеш, куда многие мировые бренды переносят свои производства, а даже соседнему Узбекистану. По словам президента ассоциации, сейчас у соседей мощная поддержка отрасли со стороны государства.

"Нам нужно сохранить потенциал и создать условия для дальнейшего развития", - говорит Сапарбек Асанов.

Он считает, что нужно выделять льготные кредиты малому и среднему бизнесу в регионах, чтобы там можно было открывать производства.

"Люди приезжают в Бишкек и Ош на заработки. Если открывать цеха в селах, то это в определенной мере остановит миграцию, будут созданы рабочие места. Как показывает мировой опыт стран с развитой легкой промышленностью, ни одна из них не рассматривала отрасль с точки зрения экономической выгоды, а считала их социальным проектом, обеспечивающим население работой", - говорит Асанов.

Он отметил, что уже есть определенные подвижки и поддержка со стороны государства. Крупные швейные компании стали строить фабрики в регионах, а правительство и парламентарии прислушиваютс к предпринимателям в части улучшения налогового режима. В Тюпском районе Иссык-Кульской области, например, запущена швейная фабрика, которая обеспечила местных жителей 200 рабочими местами. В запуске фабрики помог Фонд развития Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/405961
Теги:
Иссык-Кульская область, кредит, правительство, швейная отрасль
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