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Агрессии в интернете не больше, чем в офлайне. Просто в Сети она заметнее

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Политологи Орхусского университета (Дания) хотели узнать, насколько онлайн-дискуссии о политике более агрессивны, чем споры офлайн. В итоге они доказали несостоятельность гипотезы о том, что интернет порождает неподобающее поведение. Сеть лишь делает его более заметным, пишет "Коммерсант"

По распространенному мнению, повышенная агрессивность в интернете связана с тем, что человеческая психика приспособлена к дискуссиям с людьми вживую. Поэтому в обезличенных ситуациях поведение людей меняется в худшую сторону. Авторы решили проверить, правда ли дело в таком несоответствии особенностей психики и условий онлайн-среды. Их исследование опубликовано в американском научном журнале American Political Science Review.

Работа основана на проведенных в разных странах опросах, а также поведенческих экспериментах. В нескольких опросах приняли участие 8 тыс. датчан и американцев, которых спрашивали об их опыте участия в политических дискуссиях онлайн и офлайн, собственном поведении в таких дискуссиях, поведении других участников и т. д.

Ученые пришли к выводу, что к агрессивным дискуссиям в интернете склонны те, кто стремится к признанию за собой определенного статуса и демонстрирует агрессивное поведение в самых разных спорах как онлайн, так и офлайн. Одновременно менее агрессивные и менее стремящиеся к завоеванию признания люди обычно не так активно участвуют в политических дискуссиях онлайн.

Как следует из одного из опросов, лишь небольшая часть участников ответили, что они лично сталкивались с агрессией в свой адрес в онлайн-дискуссиях. Многие рассказали, что наблюдали такую агрессию со стороны, в адрес других участников спора.

При этом увидеть агрессивные нападки в онлайн-дискуссиях более вероятно, чем стать свидетелем ожесточенного спора вживую. Таким образом, интернет не провоцирует агрессию, а делает подобное поведение намного заметнее.

Участников опроса спросили о том, какие дискуссии, по их мнению, агрессивнее - вживую или в интернете. Большинство называло более враждебным и агрессивным второй вариант.

Авторы задались и более практическим вопросом: можно ли снизить агрессию онлайн? И пришли к не самому утешительному выводу.

"Мы не сможем справиться с ненавистью с помощью образования, потому что она не порождается неведением. Агрессивные люди знают, что их слова задевают, и именно поэтому они их используют. Наше исследование показывает, что нужно объяснять, что нормально, а что нет, для каждой конкретной дискуссионной страницы и контролировать эти нормы, например, с помощью модераторов",- отмечает один из авторов Александр Бор.

По его мнению, необходимо разными способами снижать заметность в онлайн-среде наиболее агрессивных участников. Иначе в дискуссиях будут меньше участвовать спокойные и разумные люди.


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URL: https://www.vb.kg/405972
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