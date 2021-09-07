"Партии в КР - это как бизнес-клубы, которые работают только на выборах"

В выборах депутатов Жогорку Кенеша намерены участвовать 75 политических партий. Они, как известно, подали соответствующее уведомление в ЦИК КР. В прошлом году о намерениях участвовать в парламентских выборах 4 октября заявили сначала 44 политорганизации, участвовали - 16.

Вот и сейчас, прогнозируют эксперты, к старту голосования останется в разы меньше партий. Кто-то не пройдет отбор и регистрацию в ЦИК, кто-то "сольётся" добровольно.

Как считает политолог Алмазбек Акматалиев, ни количество зарегистрированных партий, ни их названия, в принципе, не играют никакой роли.

"У нас нет классических политпартий, основанных на определенной идеологии. Партии у нас это как бизнес-клубы, которые работают только на выборах", - высказал мнение эксперт в разговоре с VB.KG. - "...Такое количество партий говорит только об одном: это бизнес-проекты! Это заявление о том, что торг уместен! Хозяева или лидеры партий хотят выгодно продать свой бренд, поторговаться о каких-то союзах и т.д. При преференциальном списке партий на выборах это вообще превращается в проходной дом, где не пахнет партийной идеологией, никто не читает их Программ или Устава. Это просто клубы по интересам, для которых выборы - это возможность сбора урожая. Увы, таков уровень партийного строительства Кыргызстана на сегодняшний день...".