Садыр Жапаров выделил 500 тысяч сомов на заявку в книгу рекордов Гиннеса

В Кыргызстане сегодня, 8 сентября, президент Садыр Жапаров встретился с Владиславом Шулико - кыргызстанским пловцом, переплывшим озеро Иссык-Куль в длину. Об этом сообщает официальный сайт президента КР.

В теплой беседе глава государства еще раз отметил героический поступок Владислава Шулико, установившего мировой рекорд, переплыв озеро Иссык-Куль в длину 181 километров.

- Своим примером ты показал, как надо верить в себя и идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности. Ранее никто подобного не совершал. Вся страна напряженно следила за этим заплывом и сильно переживала, - сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что данный заплыв стал подарком к 30-летию независимости Кыргызстана. Своим поступком Владислав Шулико подает хороший пример для подрастающего поколения.

Вместе с тем президент сообщил, что проинформирован о трудностях в связи с подачей заявки для занесения достижения Владислава Шулико в Книгу рекордов Гиннеса из-за нехватки финансовых средств.

Садыр Жапаров отметил, что государство со своей стороны обязано и должно поддерживать активную молодежь и поощрять спортивные достижения, в связи с чем из президентского Фонда Владиславу Шулико было выделено 500 тысяч сомов.

В свою очередь пловец Владислав Шулико поблагодарил главу государства за моральную и материальную поддержку.