Погода
$ 84.65 - 84.89
€ 99.70 - 101.15

Садыр Жапаров выделил 500 тысяч сомов на заявку в книгу рекордов Гиннеса

239  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня, 8 сентября, президент Садыр Жапаров встретился с Владиславом Шулико - кыргызстанским пловцом, переплывшим озеро Иссык-Куль в длину. Об этом сообщает официальный сайт президента КР.

В теплой беседе глава государства еще раз отметил героический поступок Владислава Шулико, установившего мировой рекорд, переплыв озеро Иссык-Куль в длину 181 километров.

- Своим примером ты показал, как надо верить в себя и идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности. Ранее никто подобного не совершал. Вся страна напряженно следила за этим заплывом и сильно переживала, - сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что данный заплыв стал подарком к 30-летию независимости Кыргызстана. Своим поступком Владислав Шулико подает хороший пример для подрастающего поколения.

Вместе с тем президент сообщил, что проинформирован о трудностях в связи с подачей заявки для занесения достижения Владислава Шулико в Книгу рекордов Гиннеса из-за нехватки финансовых средств.

Садыр Жапаров отметил, что государство со своей стороны обязано и должно поддерживать активную молодежь и поощрять спортивные достижения, в связи с чем из президентского Фонда Владиславу Шулико было выделено 500 тысяч сомов.

В свою очередь пловец Владислав Шулико поблагодарил главу государства за моральную и материальную поддержку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406106
Теги:
Садыр Жапаров, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  