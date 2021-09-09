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Дело "Кумтора": Исхак Пирматов приговорен к штрафу в 300 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов признан виновным по делу "Кумтора".

Судебное заседание прошло сегодня, 9 сентября, в Первомайском районном суде. Исхак Пирматов обвинялся в коррупции. Его приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов.

- Приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 9 сентября 2021 года И.А. Пирматов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.319 УК Кыргызской Республики и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 3000 расчетных показателей, то есть 300 000 сом в доход государства", - сообщает пресс-служба суда.

Ранее, отметим, стало известно, что экс-депутат подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. В результате чего, он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Напомним, Исхак Пирматов был задержан 31 мая 2021 года по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". 1 июня ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/406144
Теги:
Исхак Пирматов, Кумтор, суд, уголовная ответственность, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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