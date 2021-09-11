70 жителям Чуйской области Кыргызстана передали инвалидные коляски

70 человек с ограниченными возможностями здоровья из Чуйской области получили многофункциональные инвалидные коляски от благотворительного фонда "Катар-Черити".

Вручать их приехали директор глобальных программ Катарского благотворительного фонда "Катар Черити" Наваф Абдулла Аль-Хаммади и Чрезвычайный и Полномочный Посол Катарской Республики Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти.

"Благотворительный фонд "Катар-Черити" является одним из наших основных партнеров. Благодаря поддержке фонда были сделаны операции по восстановлению слуха 29 детям и 50 детям с врожденными пороками сердца проведены бесплатные операции. Теперь все они здоровы. Благотворительный фонд "Катар-Черити" давно осуществляет гуманитарную деятельность в Кыргызстане, мы выражаем его директору огромную благодарность", - сказал министр здравоохранения и социального обеспечения Алымкадыр Бейшеналиев.

В прошлом году фонд "Катар-Черити" предоставил более 140 новых инвалидных колясок для лиц с ограниченными возможностями здоровья и приобрел для детей-сирот одежду, школьные принадлежности и продукты питания.