В Кыргызстан поступили 150 тысяч доз турецкой вакцины Sinovac

В качестве гуманитарной помощи в Кыргызстан поступила из Турции вакцина Sinovac в количестве 150 тысяч доз (на 75 тысяч человек).

В церемонии передачи груза приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев и посол Турецкой Республики г-дин Ахмет Садык Доган.

По словам министра, вакциной будут прививать всех желающих после 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 2–4 недели.

Вакцина Sinovac-CoronaVac включена в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях для профилактики COVID-19, она прошла экспертизу стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации и соответствует международным стандартам безопасности. Вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac в Пекине.

Вакцинация против COVID-19 значительно снижает риск заражения коронавирусом и тяжелых осложнений, вызванных им.