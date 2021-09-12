В Оше 300 человек приняло участие в марафоне по борьбе с COVID-19 и ВИЧ

В рамках муниципальной программы по борьбе и профилактики инфекционных заболеваний COVID-19, ВИЧ и туберкулез вчера, 11 сентября, в Оше состоялся марафон для молодежи города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В ходе мероприятия его участники совершили забег по велодорожке от моста по улице Абдыкадырова до парка имени Токтогула Сатылганова.

В рамках мероприятия победителям и активным участникам акции вручены ценные подарки. В рамках церемонии награждения заведующая отделом социального развития мэрии города Ош Масуда Айдарбекова отметила, что совместно проводимые муниципальными органами и неправительственными организациями мероприятия по укреплению здоровья молодежи вносят значительный вклад в борьбу и профилактику инфекционных заболеваний COVID-19, ВИЧ и туберкулез.

В мероприятиях приняло участие порядка 300 представителей молодежи со всех МТУ города Ош.

Кроме того, все желающие смогли сдать экспресс анализ на ВИЧ, организованный со стороны Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.