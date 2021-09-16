В КР с начала года выданы патенты на сумму 1 миллиард 752 миллионов сомов

В Кыргызстане Государственная налоговая служба (ГНС) отчиталась по выданным патентам и собранным за них средствам.

Сообщается, что за восемь месяцев 2021 года выданы 698 тысяч 570 патентов на сумму 1 миллиард 752 миллионов сомов, и 498 тысяч 612 страховых полисов на сумму 579 миллионов 565 тысяч сомов.

В том числе в режиме онлайн выданы 453 тысяч 342 патента на сумму 1 миллиард 64 миллионов сомов, и 369 тысяч 55 страховых полисов на сумму 346 миллионов 490 тысяч сомов.

Напомним, Налоговая служба начала осуществлять выдачу электронного патента с 1 октября 2018 года на всей территории КР.

В соответствии с постановлением правительства КР от 17 марта 2020 года №164, были объединены формы патентов и страхового полиса на бумажном и электронном формате.

Так, с августа 2020 года объединены формы патента и страхового полиса. Усовершенствован электронный сервис "Э-патент" (epatent.gov.kg), где можно приобрести патент и страховой полис одним документом.

ГНС напоминает, что оформление электронного патента может производиться налогоплательщиком в информационной системе уполномоченного налогового органа (УНО), что значительно сокращает временные затраты, достаточно получить логин и пароль в территориальном налоговом органе по месту регистрации деятельности.