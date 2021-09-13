Зулушев: Неприкасаемых в борьбе с коррупцией нет и быть не может

Участники шестого заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции государств-участников Содружества Независимых Государств, прошедшего в режиме видео-конференцсвязи, поделились опытом и новыми методами борьбы против коррупции.

"Наша задача - укоренить в сознании коррупционеров мысль о неотвратимости наказания, - сказал генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев. - Неприкасаемых в этом противостоянии нет и быть не может. В случаях проявления коррупционных схем правовые и кадровые решения должны приниматься оперативно и жестко".

В мероприятии участвовали генеральные прокуроры Армении, Беларуси и Российской Федерации, а также главы антикоррупционных агентств Казахстана,Таджикистана и Молдовы.

Как отмечалось, система противодействия коррупции многогранна. В ней задействовано огромное число участников. В этой сложной иерархии прокуратура выступает и как координатор антикоррупционной деятельности, надзорный орган, следящий за точной реализацией антикоррупционного законодательства, и как орган, непосредственно выявляющий и пресекающий коррупционные проявления. И главное в этом нелегком противостоянии - бескомпромиссная позиция и мужество тех, кто вступил в схватку с коррупцией.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности совета. Председательство в совете передано от Генеральной прокуратуры Беларуси Агентству по противодействию коррупции Казахстана.

Членами совета принято решение о проведении очередного 7-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в 2022 году в Кыргызской Республике.