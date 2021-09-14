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В КР доставили из Китая гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом

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В Кыргызстан доставили гуманитарный груз из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вчера, 13 сентября, груз, состоящий из средств индивидуальной защиты, прибыл в международный аэропорт "Манас". Этот груз был передан Синьцзян-уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики в целях оказания помощи дружественному кыргызскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в рамках кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства, а также по случаю празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики.

Гуманитарную помощь в виде одноразовых медицинских масок – трех миллионов штук, медицинских масок N95 -100 тысяч штук и защитных костюмов – 20 тысяч комплектов.

Груз встретил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов, который поблагодарил Китай за помощь.

"Выражаю благодарность от имени правительства КР и Министерства здравоохранения и социального развития КР дружественному китайскому народу за оказываемую весомую поддержку в борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции на территории нашей республики. Я уверен, что переданные средства индивидуальной защиты будут способствовать снижению количества распространения COVID-19 как среди медицинского персонала, так и среди населения", - отметил чиновник.


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URL: https://www.vb.kg/406360
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