Девятый Форум молодого кино стран СНГ "Умут" пройдет с 20 по 25 сентября

Девятый Форум молодого кино стран СНГ "Умут" пройдет в кыргызской столице с 20 по 25 сентября. Слоган этого международного культурного события – "Человек. Судьба. Жизнь".

Организатор Форума "Умут" Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. А основной донор - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Как рассказала корреспонденту VB.KG программный директор форума, известный киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова, слоган нынешнего форума "Человек. Судьба. Жизнь" выбран не случайно. Сразу несколько фильмов, значащихся в его программе, рассказывают о пожилых людях. Они не накопили богатства, но достойно прожили свою жизнь.

"Фильмом-открытием Форума станет потрясающая франко-бельгийская картина, снятая в Кыргызстане, "Адмирал Чумаков". Она посвящена Борису Васильевичу Чумакову, который живет в Рыбачьем (Балыкчы – ред.). Ему сейчас уже почти 90 лет. Хотим привезти его на церемонию открытия в Бишкек. А представит фильм один из режиссеров Laurier Fourniau. А сразу после показа "Адмирала Чумакова" начнется международный конкурс, первый блок которого также посвящен старикам, живущим в разных регионах бывшего Советского Союза, сумевшим сохранить достоинство, несмотря на свою очень трудную жизнь", - рассказала Гульбара Толомушова.

В рамках форума публике и членам жюри будут представлены конкурсные программы, составленные из фильмов молодых режиссеров стран СНГ и Кыргызстана, пройдут мастер-классы видных отечественных кинематографистов и стран Содружества.

Сам Форум посвящен 80-летию выдающегося режиссера, народного артиста СССР Болота Шамшиева. Его открытие и закрытие состоятся в кинотеатре "Ала-Тоо", а конкурсные показы пройдут в столичном Доме кино.

Организаторы планируют также показать публике фильм казахского режиссера Фархада Шарипова "18 килогерц", который в прошлом году получил Гран-при МКФ в Варшаве, а в этом сентябре выиграл Гран-при Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино. Сам Фархад Шарипов приедет в Бишкек и будет председателем жюри Национального конкурса Форума "Умут".

"А еще мы проведем день солидарности с кинематографистами Афганистана. Хотим выразить не только нашу боль и сострадание, но и подарить надежду на то, что даже в изгнании – за пределами Афганистана нашим коллегами удастся создавать потрясающие фильмы", - добавила Гульбара Толомушова.