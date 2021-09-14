В КР запустили петицию с призывом решить проблему мусора и стихийных свалок

Экологические нарушения вполне могут быть приравнены к экоциду

Кыргызстанцы запустили в соцсетях петицию с требованием рекультивировать муниципальную свалку и решить проблему мусора и стихийных свалок в стране. Создал ее известный эко-активист Влад Ушаков.

Петиция направлена в адрес президента, Жогорку Кенеша, МЧС, ГКНБ, Госкомитет по экологии и климату, мэрии Бишкека, БГК и Бишкекского санитарного полигона.

Отмечается, что на проект рекультивации ЕБРР "Улучшение системы управления ТБО г. Бишкек по контракту BSWM-6 "Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов г. Бишкек" от 20 июня 2017 года" было выделено 22 млн. евро на рекультивацию, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии. Но ничего из этого до конца так и не выполнено.

"Многократные визиты на свалку журналистов и активистов, обращения к городским властям с просьбами кардинально решить проблему, пока не привели к каким-либо позитивным переменам на этом объекте: свалка продолжает гореть, загрязнять воздух, почвы и грунтовые воды, а также является рассадником крыс. Мусор разлагается, выделяя вредные газы и фильтрат, состоящий из смеси токсических веществ, попадающих в грунтовые воды. Рядом со свалкой - в пятистах метрах - протекает река, которая питает водохранилища, составляющие часть местной ирригационной системы. Иными словами, вредные вещества, накопленные на полигоне, затем попадают на поля фермеров, продукты которых потом оказываются на прилавках.

От самовозгорания мусора в воздух попадают диоксины. Порой там бушуют настоящие пожары. Жители сел уверяют, что ежедневно к вечеру на район опускается плотный едкий туман. В опасности находятся не только обитатели мусорного полигона, зарабатывающие сортировкой мусора, но и жители северной части Бишкека. В связи с намечающимися ограничениями на использование электроэнергии и нарастающим энергетическим кризисом в стране, проблема смога зимой этого года может стать катастрофической, но зловонный токсичный полигон продолжает оставаться одной из самых серьезных проблем.

Кроме этого, большую опасность представляют свалки мусора по всей территории страны, в туристических местах, на территориях заповедных объектов. Расположенные в водоохранных зонах водоемов, поймах рек, пониженных частях рельефа (овраги, балки), в местах расположения скважин питьевого назначения, на сельскохозяйственных полях, стихийные свалки не только уничтожают эстетику природных красот страны, но и снижают туристический потенциал Кыргызстана, на который в стране делают большую ставку. Растущие стихийные свалки поглощают земли, приводят к гибели местной флоры и фауны, расширяются до ближайших поселений и отравляют жизнь и здоровье местных людей.

Нерациональная, устаревшая, аморальная политика местных властей и столичных чиновников в сфере сбора и утилизации ТБО привела к тому, что в Кыргызстане действуют тысячи полустихийных мусорок. Все они нарушают все мыслимые и немыслимые правила устройства, экологические и технические требования к организации подобных объектов. Под свалки отданы десятки гектаров плодороднейших и бесценных земель", - говорится в петиции.

Активисты считают необходимым выполнение следующих шагов:

Создать открытую комиссию с общественным контролем за ходом реализации проекта; Провести проект рекультивации свалки до 1 сентября 2021 года; Ввести в эксплуатацию новый полигон и мусоросортировочную линию; Привлечь к уголовной ответственности всех должностных лиц, которые не выполняли своих обязательств, не завершили работу в срок, использовали средства не по назначению; Дать полный финансовый отчет по бюджету рекультивации полигона и расходованию проектных средств в рамках проекта ЕБРР; Изыскать финансовые средства и обезвредить фильтрат, на рекультивацию которого средства не были предусмотрены; Перестроить производственный процесс с учетом безопасности для окружающей среды и жителей города и окрестных сел; Обеспечить производственную безопасность на полигоне: обеспечение рабочих надлежащей спец.техникой, защитной одеждой и обувью, чтобы избежать попадания загрязнителей и токсичных веществ на открытые части тела; Обеспечить социальный пакет для рабочих с надлежащим медицинским контролем и профилактикой заболеваний, связанных со спецификой их труда. Введение современных эффективных управленческих решений с комплексным подходом к решению проблемы мусора в стране.

"... виновные должны понести ответственность за существующее плачевное положение дел в этой области, а жители должны получить доступ к безопасной окружающей среде", - говорится в прошении.