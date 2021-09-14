Член ЦИК КР о том, сколько партий может реально участвовать на выборах

Член ЦИК Узарбек Жылкыбаев предполагает, что в выборах в Жогорку Кенеш будут участвовать около 20 партий. В настоящее время, по его словам, 75 партий подали уведомления о готовности участвовать в выборной гонке.

Об этапе выдвижения кандидатов

Сейчас начнется процесс: подача списка кандидатов, оплата избирательного залога. На этом этапе партии могут объединяться. Если раньше партии должны были быть зарегистрированы за 6 месяцев до выборов, то сейчас могут зарегистрироваться в любое время до выборов.

Выборы пройдут по смешанной системе. Количество депутатов сократилось со 120 до 90 человек.

Об одномандатных избирательных округах

В Кыргызстане образованы 36 одномандатных округов к парламентским выборам. В одном округе должно быть 100 тыс. избирателей (+/-20%). Например, образованы два округа в Нарынской области: Кочкорский-Жумгалский-Ак-Талинский районы и Ат-Башинский-Нарынский районы-город Нарын.

Или пример Ошской области и города Ош. Образован округ из Кара-Кульджинского, Алайского, Чон-Алайского районов. Есть село Карамык на границе с Таджикистаном. От этого села 4-5 часов ехать до города Ош. Представьте, сколько должен объехать кандидат.

А сама избирательная комиссия будет находиться в селе Гульчо. Некоторые предложили часть Кара-Кульджи отнести к Узгену, часть - к другому району. Но в целом мы объединили Ошскую область и город Ош в 9 округов. Потому что в городе Ош 156 тыс. избирателей.

Об избирательных округах за рубежом

За рубежом находятся 800 тыс. - 1 млн кыргызстанцев. Но в списках избирателей на 9 сентября – 67 тысяч человек. Поэтому мы не смогли образовать одномандатный округ.

Об агитации

Кандидаты должны постараться, чтобы избраться депутатами Жогорку Кенеша. Им нужно посетить села, если надо -каждый дом. Для этого проводятся агитационные работы. Однако, есть ограничения: нельзя устраивать концерты, спортивные турниры.

Сейчас много других возможностей для агитации. Главное - кандидат не должен очернять конкурентов.

Государственный или муниципальный служащий, занимающий политические должности, должен уволиться, если хочет выдвинуться кандидатом в депутаты. В прошлом году были недовольства по использованию административного ресурса. Почему так получилось? Сотрудники некоторых структур временно слагали полномочия и выдвигались. Они начинали использовать свои полномочия для агитации. Теперь эту возможность убрали.

Справочно:

Согласно конституционному Закону "О выборах Президента КР и ЖК КР":

1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим конституционным Законом.

2. Кандидат с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является:

1) государственным политическим служащим, за исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента;

2) муниципальным политическим служащим, за исключением депутата местного кенеша;

3) руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений.

2-1. Кандидат с момента выдвижения и до определения результатов выборов приостанавливает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является:

1) государственным служащим, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая);

2) муниципальным служащим;

3) работником средства массовой информации.

3. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, командиры воинских частей и иные соответствующие должностные лица органов, в которых работает, служит кандидат, в течение 3 календарных дней с момента обращения кандидата с заявлением, рапортом обязаны приостановить исполнение его должностных полномочий с сохранением среднего размера оплаты труда за счет учреждения, предприятия, организации независимо от форм собственности.