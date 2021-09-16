В Душанбе Жапаров предложил решение вопроса с ситуацией на границе КР и РТ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил разработать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ) механизм действий в случае нападения одной страны - участницы организации на другую. Об этом он заявил в четверг в Душанбе во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи в Душанбе Жапаров поднял вопрос о ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.

"Он отметил, что сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств - членов организации", - отмечает пресс-служба.

При этом руководитель Кыргызстана заверил, что Бишкек намерен и далее "продолжать стратегический диалог с партнерами по ОДКБ по всем вопросам, представляющим взаимный интерес в целях обеспечения эффективности и результативности ее деятельности".

"Кыргызская Республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Позиция Кыргызстана о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров остается неизменной и сейчас", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Источник: ТАСС