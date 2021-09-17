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Правительство Кореи выделило студентам КНУ 30 тыс. долларов на стипендии

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- Нина Ничипорова
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Правительство Республики Корея выделило 30 тысяч долларов на стипендии студентам Кыргызского национального университета, изучающим корейский язык.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кореи Ли Вон Чжэ вручил 65 студентам-отличникам второго и третьего курсов, в том числе 30 первокурсникам, поступившим в этом году на отделение "лингвистика корейского языка" стипендии в размере 400, 600 и 800 долларов.

"Я сравниваю студентов, изучающих корейский язык, с дипломатами, которые укрепляют отношения между нашими странами, - сказал посол Ли Вон Чжэ. – Язык сближает народы. И отрадно, что в вашей стране растет интерес к изучению корейского языка и культуры.

Перед будущими переводчиками корейского языка открываются очень большие перспективы, судя по складывающимся деловым отношениям между нашими странами. Представители крупного бизнеса Кореи побывали не так давно в Кыргызстане и намерены вложить инвестиции в развитие нескольких наших отраслей. Успешно развиваются отношения в швейной отрасли. Изделия наших мастеров идут нарасхват в Корее. Набирает обороты и торговля. То есть возможностей для сотрудничества и перспектив для специалистов со знанием корейского языка много.

По словам ректора КНУ Каната Садыкова, такое мероприятие проходит в университете впервые, когда студентам-контрактникам вручают стипендии за их достижения в учебе. "Хочу от имени профессорско-преподавательского коллектива, от имени студентов поблагодарить правительство Республики Корея, посольство, бизнесменов этой страны за поддержку нашей молодежи", - сказал Канат Садыков.

Как рассказал директор департамента международных связей КНУ Бакытбек Келдибеков, в КНУ корейский язык изучают 65 студентов, 30 из них поступили в этом году. "При поддержке посольства Кореи в КР полностью были оснащены аудио-видеоаппаратурой три класса для изучения языка на 50 тысяч долларов. Планируются также полугодовые стажировки наших студентов в университетах Кореи. С одним из них в городе Кемен КНУ подписал соглашение о сотрудничестве. И в прошлом году коллеги поддержали нас, передав 9 тысяч масок на десять тысяч долларов и оборудование для дистанционного обучения в период пандемии", - добавил Бакытбек Келдибеков.

Помимо вручения сертификатов студентам состоялось награждение победителей конкурса сочинений на корейском языке среди школьников и студентов. Несколько победителей поедут на учебу в Корею. Среди них Элина Кожокельдиева, которая стала студенткой факультета медиакоммуникаций в университете города Инан.

"Получить такую награду было нелегко. Я каждый день по пять часов в день учила корейский язык, помимо школьных уроков. И теперь еду учиться в Корею", - рассказала радостная Элина.


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URL: https://www.vb.kg/406533
Теги:
КНУ, Южная Корея, стипендия, студенты
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