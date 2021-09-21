В Европе цены на газ взлетели до 75 сомов за кубометр, а в КР пока - 18

Цены на газ в Европе взлетели. Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщили вчера, 20 сентября, многие информационные агентства со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В начале торгов в понедельник, 20 сентября, стоимость топлива взлетела выше 900 долларов за тысячу кубометров, после чего скорректировалась до 896,5 доллара за тысячу кубометров.

Кыргызстанские аналитики сравнивают европейские цены на газ с отечественными. Например, в Кыргызстане тариф ОсОО "Газпром Кыргызстан" на природный газ на сентябрь 2021 года для населения составил 18 тысяч 46,19 сомов за 1000 кубометров (18,04619 сома за кубометр), для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом налогов - 21 тысяч 776,44 сомов за 1000 кубометров (21,7 сома за кубометр).

Как пишет Bloomberg, ПАО "Газпром" приняло решение не поставлять больше газа в Европу через Украину в октябре, согласно результатам аукциона в понедельник. Были также признаки того, что российские потоки по ключевому трубопроводу Ямал-Европа останутся ограниченными, и трейдеры забронируют лишь часть мощностей, предлагаемых для подачи газа в следующем месяце в Германию через компрессорную станцию Маллноу.

Ограничение на дополнительные поставки из России приводит к тому, что Европа испытывает нехватку топлива, необходимого ей для увеличения буферных запасов перед зимой. Всего за несколько недель до начала отопительного сезона хранилища заполнены менее чем на 72%, что является самым низким уровнем для этого времени года более чем за десятилетие. Перебои в поставках также повысили стоимость производства электроэнергии, что привело к росту цен в Германии.

"Европейские цены на газ и электроэнергию продолжают расти, при этом поставки газа не демонстрируют никаких признаков роста", - сказал глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S. Оле Хансен. "Особенно после того, как Россия не смогла зарезервировать дополнительные мощности на октябрь по своим трубопроводам в Европу", - сказал он.

"Газпром" не забронировал ни одну из 9,8 млн кубометров в сутки мощности, предлагаемой в сетевом пункте Суджа, ни 5,2 млн кубометров в сутки в Сохрановке, как на границе между Россией и Украиной. Трейдеры забронировали только около 35% газовых мощностей, предлагаемых на октябрь в Маллноу, где заканчивается российский трубопровод Ямал-Европа.

Отсутствие заказов "вероятно, приведет к значительному сокращению поставок в Россию этой зимой в годовом исчислении", - заявил перед аукционом Джеймс Уодделл, глава отдела европейского газа в Energy Aspects в Лондоне.

Газовый кризис вызывает колебания на рынке электроэнергии: мощность немецкой электроэнергии в Германии, европейский эталонный показатель, выросла на 4,7 процента до 104,80 евро за мегаватт-час.

Высокие цены на энергоносители также угрожают экономическому восстановлению Европы, поскольку заводы сокращают производство, а британские поставщики энергии выходят из бизнеса. Это также усиливает опасения по поводу инфляции, поскольку потребительские цены в еврозоне выросли на 3% в августе, что является самым высоким показателем за десятилетие, пишет Bloomberg.

"Переход на высокие уровни цен - это способ рынка частично снизить спрос. Я не сомневаюсь, что газ будет поставляться тем, кто в нем больше всего нуждается, например, бытовым потребителям. Но другим источникам спроса на газ, возможно, придется отказаться в случае, если рынок станет действительно напряженным зимой", - сказал аналитик по европейскому газу и СПГ в ICIS Том Марзек-Мансер.