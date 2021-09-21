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Глава ЦИК КР приняла участие в мониторинге выборов в Госдуму РФ

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- Евгений Денисенко
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О результатах мониторинга выборов депутатов Государственной Думы РФ рассказали в Москве члены миссии наблюдателей от СНГ. Свою пресс-конференцию на эту тему они провели 20 сентября, рассказали в штабе миссии.

В пресс-конференции приняли участие глава этой миссии Ильхом Нематов, руководители парламентских комитетов, Центризбиркомов стран Содружества, от Кыргызстана - председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

Как отмечено, мониторинг избирательной кампании и процесса голосования миссия наблюдателей осуществляла с 30 августа по приглашению Российской Федерации. Говоря о подходах миссии к мониторингу, Ильхом Нематов отметил, что наблюдение было построено на принципах открытости, нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и внутренние дела государства, с соблюдением законов РФ, а также норм и принципов международного права.

В рамках долгосрочного мониторинга состоялись встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, статс-секретарем – заместителем Министра иностранных дел Евгением Ивановым, руководством Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры РФ, с предвыборными штабами ряда политических партий, принимавших участие в выборах. Наблюдатели также посетили окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии в Тверской, Тульской, Московской областях, в городе Москве.

Было отмечено, что участие на выборах в Государственную Думу 14 политических партий и регистрация в одномандатных округах более 2 тысяч кандидатов, говорит о наличии реальной конкуренции в борьбе за места в парламенте, что в свою очередь дает избирателям широкое право выбора.

По мнению членов миссии, организаторы выборов предприняли необходимые меры для проведения избирательной кампании на высоком организационном уровне. Агитационная кампания проходила весьма активно и в рамках правого поля, всем кандидатам были созданы равные условия для проведения агитационной работы в СМИ.

Глава миссии подчеркнул, что отличительной особенностью прошедших выборов стало внедрение в избирательный процесс ряда новшеств. Во-первых, это трехдневное голосование, что оправдано географическим масштабом Российской Федерации и эпидемиологической ситуацией в стране и мире в целом. Кроме того, трехдневное голосование создало дополнительные возможности для избирателей и уменьшило риски, связанные с пандемией. Во-вторых, проведение дистанционного электронного голосования. В-третьих, установление в 96 процентах помещений для голосования камер видеонаблюдения, что по мнению наблюдателей способствовало повышению доверия избирательной к прозрачности системы.


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URL: https://www.vb.kg/406756
Теги:
Россия, Кыргызстан, ЦИК
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