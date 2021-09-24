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"Дело всей жизни". Жапаров говорил о недобросовестных инвесторах даже в ООН

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- Анвар Ажиев
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Если рассматривать трибуну ООН как площадку высокого уровня, в рамках которой все месседжи, акценты, выступления имеют особый смысл, то становится понятно, что в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября президент Садыр Жапаров не мог обойти стороной такую важную для Кыргызстана тему, как взаимоотношения с инвесторами.

Президент заявил о том, наша республика сталкивалась со случаями, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием, не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии.

Он особо отметил, что в соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями, например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами.

Глава государства в своем выступлении не называл компанию. Однако, очевидно, что речь идет о Centerra Gold Inc. – компании, которая разрабатывала крупнейшее в КР месторождение золота, получала сверхприбыли и при этом даже не пыталась соблюдать экологические нормы.

Напомним, по заключению госкомиссии и решению суда Centerra должна выплатить Кыргызстану ущерб в размере 262 миллиарда сомов.

За что? Список нарушений длинный. При этом, одна из основных претензий связана с тем, что сама по себе реализация проекта была начата в нарушение Закона Кыргызской Республики "О воде", а также Водного Кодекса Кыргызской Республики. Согласно этим документам, водопользователи обязаны не допускать загрязнения ледяного покрова водоемов и поверхности ледников и снежников производственными и другими отходами, а также совершения производственных действий, ускоряющих процесс таяния ледников.

Сегодня уже известно, что в результате работы золотодобывающего предприятия, два ледника, расположенные на территории рудника находятся на грани исчезновения. То есть фактически канадцы, при попустительстве прежних руководителей Кыргызстана, уничтожили часть запасов воды КР. В том числе пресной. А она, как признают эксперты международного уровня сегодня стала одним из самых ценных ресурсов в мире, вокруг которого в будущем могут разразиться региональные или даже глобальные войны.

Почему вопрос недобросовестных инвесторов вообще был включен в речь Садыра Жапарова, понять легко, ведь для главы государства восстановление исторической справедливости по Кумтору – дело всей его жизни.

Он противостоял канадцам будучи депутатом ЖК V созыва. Все помнят его выступления в парламенте за национализацию Кумтора. Жапаров уже тогда неоднократно указывал на все нарушения канадской компании, говорил о катастрофичности ситуации, призывал власти не идти на поводу у канадцев. Он возглавлял депутатскую комиссию по проверке деятельности рудника Кумтор, и которая в своем заключении зафиксировала все нарушения, в том числе и экологические на миллиарды сомов. В ответ Алмазбек Атамбаев создал еще одну, но уже государственную комиссию, которая вынесла другое заключение в угоду руководству канадской компании, а парламент месте со спикером Асылбеком Жээнбековым поддержал именно этот вариант заключения.

Даже после этого Садыр Жапаров не оставил попыток остановить экоцид при разработке Кумтора – не мог смириться с несправедливостью, что и стало причиной его политических гонений на долгие годы.

Сегодня президент, очевидно, по-прежнему, надеется исправить ситуацию и как-то минимизировать гибельные для природы Кыргызстана последствия работы канадских инвесторов. Именно поэтому, выступая с видеопосланием в ООН он и не смог не говорить о том, что так важно для него и всех кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/406880
Теги:
Кумтор, ООН, Кыргызстан
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