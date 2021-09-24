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На 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт будет производится спуск камней

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- Айжан Мамбеталиева
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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что с 27 сентября по 1 октября 2021 года на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 131 километре Боомского ущелья (3901 километре железной дороги), будут производится работы по спуску опасных камней.

Начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 9 до 15 часов местного времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Работы проводятся в целях предотвращения опасных факторов в виде осыпей и камнепадов на данном участке.


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URL: https://www.vb.kg/406899
Теги:
Нарын, Бишкек, ГУОБДД, Боомское ущелье, спуск камней
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