Алишеров: "В этом году в экономике и без "Кумтора" хорошие показатели

В 2021 году в Кыргызстане и без показателей "Кумтора" достаточно хорошие показатели роста экономики. Пандемия показала, что страны, которые не работали в той или иной интеграции, понесли большой урон. Мы же сохранили стабильность в области продбезопасности. Об этом сообщил на круглом столе "Векторы развития ЕАЭС в постпандемических экономических реалиях" замминистра экономики КР Эльдар Алишеров.

По его словам, худшие сценарии для республики не подтвердились, и в этом тоже заслуга экономического союза.

- Барьеры с " третьими" странами помогли сохранить продовольственную безопасность и сохранить стабильность, - подчеркнул Алишеров.

Чиновник также отметил, что в настоящее время в КР прорабатываются проекты по промышленной кооперации для наших предприятий в ЕАЭС, которые помогут им в дальнейшем развитии и продаже товаров.

- К тому же со следующего года наша страна становится председательствующей в ЕАЭС. Планируется проведение крупных бизнес-форумов. Все это должно принести свои положительные плоды. Поэтому, работа идет вперед. И шаг по вступлению КР в это интеграционное объединение было верным,- подчеркнул Алишеров.