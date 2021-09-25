В Кыргызстане 79 новых случаев COVID-19, за сутки скончались еще 2 человека

В Кыргызстане на 25 сентября зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 41
Ош - 0
Чуйская область – 21
Ошская область - 1
Таласская область - 1
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 0.
За весь период заразились – 178 202 человека.
Выздоровели за сутки 107 человека. Всего - 172 764.
Скончались за сутки - 2 человека, все два летальных случая зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 599 летальных случаев от коронавируса.
В стационарах на лечении находятся 508 и на амбулаторном 853 человека.