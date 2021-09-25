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В Кыргызстане 79 новых случаев COVID-19, за сутки скончались еще 2 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 25 сентября зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

Бишкек – 41

Ош - 0

Чуйская область – 21

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область - 0.

За весь период заразились – 178 202 человека.

Выздоровели за сутки 107 человека. Всего - 172 764.

Скончались за сутки - 2 человека, все два летальных случая зарегистрированы среди невакцинированных лиц. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 599 летальных случаев от коронавируса.

В стационарах на лечении находятся 508 и на амбулаторном 853 человека.


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URL: https://www.vb.kg/406958
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1394 материалов)


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