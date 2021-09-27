Краски осени настроят на романтику. Гороскоп с 27 сентября по 3 октября

Главным событием недели будет начало ретроградного движение Меркурия. С 27 сентября по 18 октября Меркурий будет находиться в ретроградном движении. Что важно учесть при планировании дел на предстоящую неделю. Воздержитесь от отправки товаров или писем, оформления покупок с доставкой через интернет, а также оформления заказов на изготовление мебели. Лучше всего приобретать готовую мебель и товары в магазине в наличии. Либо приготовьтесь к существенно задержке сроков. То же самое касается оформления документов. Время подходит для предложения строительства и ремонта, исправления допущенного брака. Начинать строительство не рекомендуется. В понедельник и вторник удачно сложатся отложенные ранее поездки и встречи. Но в пути могут возникать дополнительные преграды, а потому выезжайте заранее. Удастся пересдать тесты или экзамены. Среда – время решения накопившихся домашних проблем и забот. В четверг общение могут испортить обидчивость собеседника, а потому важные вопросы лучше не затрагивать. Пятница, суббота и воскресенье – время посещать парикмахера, косметолога, стоматолога. Хотя в случае косметолога и стоматолога рекомендуется исправлять недочёты прежних операций или процедур.

Овен – продолжайте начатые дела, возобновляйте сотрудничество и претворяйте в жизнь давно задуманные планы, придерживаясь намеченной стратегии. Привычный уклад жизни и круг общения могут и показаться старомодными, но эта стабильность, как спасительная соломинка позволит пройти через бушующие ураганы невзгод. Перемены способны ввергнуть вас в пучину нестабильности и конфликтов, поскольку забуксует с самого начала, вызывая раздражение.

Телец – романтические путешествия, оригинальные экскурсии и вечеринки разнообразят прохладные осенние вечера, способствуя созданию и развитию амурных отношений. В работе придерживайтесь постоянства. Решив кардинальным образом поменять работу или направление в обучении, вы лишитесь фундамента, на котором держался профессиональный успех последнее время.

Близнецы – выкроив время на заботу о здоровье и красоте, вы зарядитесь энергией, избежав профессионального выгорания, а потраченные на эти цели деньги полностью оправдают себя. С пользой пройдут деловые встречи, поездки и различного род тренинги, даже если результата прямо сейчас вы не заметите. Спустя время вы поймёте, что время не пропало даром. Зато финансовые сделки, особенно в кредит, рискованны и могут доставить немало проблем из-за убытков.

Рак – романтику осенних дней из окна дома не увидишь. Устройте для своей половинки романтический ужин, прогулки по парку или непродолжительный вояж. Краски осени настроят на романтичную волну, что существенно обогатит личную жизнь. Осень – это ещё и преддверие холодов, а потому стоит пройтись по магазинам, пополнив гардероб, а также прикупив те вещи, которые обеспечивают уют и тепло в доме. Покупки окажутся удачными и выгодными. Воздержитесь только от споров. Они вряд ли окончатся мирно.

Лев – изменения в гардеробе пойдут на пользу, чего не скажешь о переменах на работе. Не рубите сук, на котором сидите. Преобразования на работе могут лишить доходов и стабильности. Встреча с давними знакомыми и коллегами окажется знаковой. Вы окажетесь полезны друг другу. Обмен знаниями и опытом приведёт к созданию совместных проектов, которые вас вновь объединят. Удачно сложатся поездки, хотя без некоторых накладок не обойдётся.

Дева – советы как друзей, так и родственников станут для вас медвежьей услугой. Довершившись их выбору можно просчитаться, потратив время и силы впустую. Решения вложить деньги в инвестиционные проекты и коммерческие сделки, опыта в которых нет, положат начало серии проблем. Продуктивно сложится диалог с руководством, встречи с которым вы долго ждали, а развлекательные поездки состоятся вопреки скептическим комментариям и капризам погоды.

Весы – решения принятые под давлением эмоций окажутся провальными. Домочадцы, а также люди из вашего окружения будут искусно манипулировать вами, вызывая раздражение, что и подтолкнёт к принятию выгодного для них решения. В итоге ваши интересы будут нарушены, а кошелёк опустошён. Сконцентрируйтесь на своих идеях и планах. Вы сумеете преодолеть сопротивление со стороны окружения, а также сомнения в вас и достичь хороших результатов.

Скорпион – пытаясь ускорить ход дел, вы рискуете нажить себе проблем со здоровьем, усложнив ещё и отношения со многими знакомыми. Срываясь по пустякам, вы можете в каждом видеть виновника возникших пробуксовок. Примите сложившийся ритм жизнь. Медленно, но шаг за шагом дела будут продвигаться вперёд, представляя вам возможность отдохнуть и насладиться осенними деньками, помечтать, погулять с любимым человеком по осенним паркам.

Стрелец – причины срыва обещаний у знакомых и коллег будут разные, но итог для вас окажется одинаковым – финансовые затруднения и потери. Совместно финансируемые проекты могут вызвать много споров и, как следствие, потерь. Общение не связанное с деньгами, совместными вложениями и покупками, будет вызывать позитивные эмоции. Встречи с давними друзьями и родственников, с которыми забыли когда виделись в последний раз, пройдут в приятной атмосфере и возродят утраченные связи.

Козерог – усложнять отношения с влиятельными людьми и руководством не в ваших интересах. Возможно их действия и будут засуживать критики, но каждый имеет право на ошибку и ваша критика прозвучит в неподходящий момент. Руководство сделает вам хорошее предложение, которое в миг не обогатит вас, но даст толчок для карьерного продвижения и роста доходов в обозримом будущем. Совместный с друзьями и родными шопинг пока отложите. Вас склонят к транжирству.

Водолей – проявите выдержку и терпение в общении с влиятельными людьми и друзьями. Дослушав собеседника до конца, вы поймёте суть предложений, что обеспечит вам успех в карьере и учёбе. Перебивая и проявляя излишнюю самостоятельность, вы окажетесь наедине с трудности без поддержки людей, готовых помочь, но не услышанных вами. С пользой пройдут дальние поездки, а также участие в различных тренингах, даже если они будут проходить в онлайн формате.

Рыбы – небольшие, но стабильные финансовые поступления позволят вам совершить запланированные покупки, если не отходить от цели. Увлёкшись идеями знакомых и сослуживцев, вы решите поучаствовать в инвестиционных проектах, что и станет причиной растрат, поскольку инвестиции подразумевают под собой не только доходы, но и оплату рисков. Порадуют известия издалека. Они ускорят встречу с друзьями, а возможно и откроют новую страницу в личной жизни.

Астролог Андрей Рязанцев