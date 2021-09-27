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Социал-демократы выиграли выборы в бундестаг Германии

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7 процента голосов и одержала победу на выборах в бундестаг, которые прошли в стране 26 сентября, передает Tengrinews.kz.

Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. На третьем месте Партия "Союз-90/"зеленые", которая набрала 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5 процента, а за "Альтернативу для Германии" проголосовали 10,3 процента избирателей.

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 процентов, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap.


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URL: https://www.vb.kg/407007
Теги:
выборы, Германия
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