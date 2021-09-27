Все ждут продуктивных результатов по Кумтору - и по золоту, и по экологии

Кенешбек Алымбеков, заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технических наук, профессор, поделился своим мнением по ситуации с Кумтором.

"Я, как и многие другие кыргызстанцы, полностью поддерживаю инициативу президента Садыра Жапарова о возвращении рудника Кумтор под контроль Кыргызстана. Объясню, почему. Решение о введении внешнего управления принималось на основании заключения государственной комиссии, в которой работали квалифицированные экономисты, технические специалисты, юристы, экологи. Я верю этому заключению", - говорит профессор.

При этом, сейчас, по его словам, кыргызстанцы ждут продуктивных результатов от введения внешнего управления, таких, чтобы "народ прочувствовал", что все было затеяно не зря.

"Скоро Нацстатком должен дать информацию о работе Кумтора за девять месяцев и по ней будет видно, насколько эффективно рудник управлялся по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Какие были достигнуты успехи, какие допущены промахи. Народ этого ждет", - считает Алымбеков.

При этом, подчеркивает профессор, его больше всего интересует экологический аспект кумторской проблемы: смогут ли власти добиться компенсации от канадцев за уничтожение ледников Давыдова и Лысый, а также получится ли минимизировать негативное влияние на окружающую среду, в связи с этим.

"Уничтожение этих ледников будет чревато не просто локальными последствиями. Заблуждение – думать, что разработка рудника Кумтор повлияла только на экологию Иссык-Кульской области. Месторождение расположено в верховьях реки Нарын. То есть именно там в реку начинает набираться вода, а дальше уже идет в Сырдарью. На мой взгляд, решение экологических проблем, связанных с Кумтором – архиважно, поскольку это уже международный уровень.Скорее всего, наши соседи (страны, расположенные в низовьях Сырдальи – ред.) также отслеживают все процессы по Кумтору и прежде всего их волнует экологическая сторона вопроса", - говорит он.

По словам Алымбекова, это очень просто объясняется: если, к примеру, в Кыргызстан вернутся канадцы и продолжат варварски вести добычу на руднике, то это повлияет на наполняемость реки Нарын.

"Как следствие сократиться приток в Сырдарью, меньше воды будет набираться в Токтогульское водохранилище. Все вместе это отразится на экономике. На кыргызстанской - поскольку сократиться выработка электроэнергии, на экономике других стран – поскольку снижение количества воды приведет к спаду в сельскохозяйственной сфере", - резюмирует эксперт.

Напомним, в начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с золотодобывающей компании "Кумтор Голд Компани" 261,7 миллиарда сомов или 3 миллиарда долларов в пользу Кыргызстана. Четверо граждан Кыргызстана выиграли суд, подав иск по незаконному складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.