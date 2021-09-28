Вора в законе Артема Липецкого осудили за авторитет в преступном мире

Криминальному авторитету Артему Аракеляну, известному, как Артем Липецкий, могут добавить к сроку за убийство до 15 лет лишения свободы за авторитет в преступном мире - его обвинили по "антиворовской" статье и отдали под суд в Мордовии. Об этом в понедельник, 27 сентября, "Ленте.ру" сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Аракелян уже отбывает 17-летний срок в одной из колоний Мордовии: он был осужден в 2016 году. Вора в законе признали виновным в убийстве липецкого "смотрящего" Александра Аббасова: преступление было совершено в 2011 году, после чего Аракелян сам стал "смотрящим" в Липецкой области.

Вскоре после переезда Аракелян получил свой первый срок за хранение наркотиков, а затем, недолго пробыв на воле, вновь оказался в местах лишения свободы за убийство Аббасова. Уже оказавшись в колонии, вор в законе использовал свой статус и приказал одному заключенному избить другого за сотрудничество с администрацией.

После этого в отношении Аракеляна возбудили вначале уголовное дело по статье 321 ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") УК РФ, а затем по статье 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК РФ, с максимальным сроком до 15 лет лишения свободы.

Как отметил источник, свой воровской титул Аракелян получил в Москве в 2010 году. При этом на тот момент он не имел ни одной судимости, что в преступном мире является обязательным условием для получения статуса вора в законе.

17 сентября сообщалось, что вор в законе Сергей Асатрян (Осетрина Младший) не смог оспорить в суде свой воровской статус. Суд подтвердил его авторитет в преступном мире и оставил в силе приговор - десять лет лишения свободы.