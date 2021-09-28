Стал известен глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах в ЖК КР

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов парламента Кыргызстана - Жогорку Кенеша возглавит председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков. Его кандидатура согласована на очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ, которое прошло 27 сентября в Минске.

На заседании, участие в котором принял председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, рассмотрен ряд актуальных вопросов. В их числе - подготовка заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14 – 15 октября в столице Беларуси.

Также была заслушана информация о деятельности Межгосударственного совета по космосу, о реализации положений Договора о зоне свободной торговли, о деятельности Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ.

В отношении кандидатуры Василия Волкова Сергей Лебедев заявил: "Он работал здесь, в Исполнительном комитете СНГ, был секретарем Совета министров обороны стран СНГ, длительное время - членом российской Центральной избирательной комиссии. Уже не раз бывал в Кыргызстане. В частности, на прошлых выборах он тоже руководил миссией наблюдателей от СНГ в Кыргызской Республике".

Некоммерческая организация "Российский фонд свободных выборов", которую возглавляет Василий Волков, была образована в июля 2001 года. Ее учредителями выступили Центральная избирательная комиссия РФ, Институт социально-политических исследований Российской Академии наук, Московская государственная юридическая академия имени О.Кутафина. Основная цель деятельности РФСВ – общественная защита избирательных прав граждан путем осуществления проектов и программ, способствующих становлению институтов народовластия и гражданского общества в Российской Федерации.

Фонд с самого начала своей деятельности активно участвовал в большинстве избирательных кампаний, используя при этом различные формы и методы работы, ориентированные прежде всего на повышение доверия избирателей к выборам.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана назначены на 28 ноября 2021 года.