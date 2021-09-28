В Кыргызстане средний размер пенсии составит 6148 сомов

В Кыргызстане с 1 октября средний размер пенсии будет составлять 6 тысяч 148 сомов. Об этом на круглом столе "Пенсии и их индексация в КР" сообщила представитель Соцфонда Анара Шакирова.

По ее словам, с 2010 года средний размер пенсий повысился более чем в 2 раза.

"Если в 2010 году средний размер пенсии составлял 2 тысячи 800 сомов, то уже в 2020 году - 5 тысяч 894 сомов. Таким образом ежегодно проводится индексация страховой и базовой частей пенсий. При этом для каждого пенсионера она будет индивидуальной", - сказала она.

Отметим, в Бишкеке проходит обсуждение пенсионной реформы. Организатором мероприятия выступают партии "Жашасын Кыргызстан" и "Эне журогу - Мекен".