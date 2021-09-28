Парпиев: До Жапарова ни у одной власти не хватило смелости вернуть Кумтор

"По информации главы ГКНБ КР Камчыбек Ташиева, образно говоря за два месяца получили прибыль, сравнимый с прибыли за 20 лет". Об этом нашему изданию рассказал председатель ассоциации "Талас куту - БМК", депутат местного кенеша Эмир Парпиев.

По его словам, тот факт, что Centerra Gold Inc. подала в суд – было ожидаемо.

- Но, чего боятся? У этой компании столько нарушений в плане экологии, и за столько лет она получала большую прибыль, - отметил он.

Как он считает, международные суды, зная Centerra Gold Inc. как недобросовестную компанию, не примут ее сторону.

- Не только они, но в первую очередь общественность Кыргызстана узнала какая на самом деле эта компания и знает про ее незаконные дела, - сказал Эмир Парпиев.

Глава ассоциации считает, что до нынешнего президента Садыра Жапарова, ни у одной власти не хватило смелости начать процесс возвращения месторождения "Кумтор" в собственность государства.

Вместе с тем, по его мнению, у нынешней власти не хватает прозрачности в деле борьбе с коррупцией.

- Думаю, нужно больше прозрачности в борьбе с коррупцией, иначе начинают гулять разные слухи; а в целом политика нынешней власти правильная. Надо вернуть Кумтор и сделать ее государственным предприятием, - заключил Эмир Парпиев.

Напомним, в мае 2021 года на компании "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компании" (Дочерние компании Centerra Gold Inc. занимающиеся разработкой местрождения и оперативным управением) было введено внешнее управление со стороны правительства КР.

В свою очередь, канадская компания Centerra Gold Inc. обратилась в международный суд в городе Стокгольм (Швеция) и суд Нью-Йорка (США) после того как суды Кыргызской Республики вынесли решение о наложении штрафа канадской компании за нарушение экологических норм и нанесение вреда окружающей среде и за нарушения налогового законодательства КР. Общая сумма штрафов составила более $4 миллиардов.

Как сказал председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, выступая на открытии нового здания Госкомитета в Алайском районе Ошской области 25 сентября нынешнего года, в 2021 году государство получила прибыль от разработки месторождения золота "Кумтор" в сумме $84 миллиона. В целом же, добыча золота с начала введения внешнего управления в мае 2021 года, составила 4,1 тонны и оно хранится в банках страны.